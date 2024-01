Calcio. Massimo Cittadino dice no a Marinelli: "L'offerta diverge dagli accordi, la respingeremo. Il calcio resta d'interesse"

"Ha fatto un'offerta in relazione ad un accordo di massima (che sembrava concluso CLICCA QUI) che ha trovato con noi a Roma - ha spiegato Cittadino - Respingiamo però al mittente che l'accordo non era quello. Al momento non se ne fa nulla almeno che non riformuli l'offerta. È comunque in vendita perchè non abbiamo bisogno del marchio del Savona Calcio. O Marinelli o terzi soggetti quindi possono approcciarsi per l'acquisto. Siamo contenti se qualcuno vuole prenderlo perchè è un marchio storico per la città".