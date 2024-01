Calciomercato. La Carcarese presenta Ferro e Gualberti

Il mercato invernale porta due new entry in casa Carcarese, si tratta di Umberto Ferro e Simone Gualberti.

Portiere leva 1999, Ferro ha iniziato nel settore giovanile del Millesimo, dove ha militato anche in prima squadra, prima di passare all’Aurora e collezionare altre presenze in Prima Categoria. Nel club giallonero è rimasto fino alla scorsa stagione, quando ha dovuto fermarsi a causa di un infortunio.

“La dirigenza mi ha cercato e voluto e questo mi ha fatto molto piacere – commenta il nuovo portiere biancorosso – a Carcare sapevo che avrei trovato un bel gruppo, composto da tanti ragazzi valbormidesi che già conosco. Sono felice di poter far parte di questo progetto”.

Dalla porta al reparto offensivo, la Carcarese dà il benvenuto anche a Simone Gualberti (leva 2005). Il giovane attaccante ha dato i suoi primi calci al pallone nel Finale, prima di passare al Vado, dove ha effettuato tutta la trafila delle giovanili (con gli Allievi è arrivato in finale regionale) per poi approdare in Juniores nazionale e allenarsi con la prima squadra.

“Ho deciso di venire alla Carcarese – spiega Gualberti - per approfondire al meglio il ‘mondo dei grandi’, ho cominciato ad approcciarlo due anni fa a Vado, ma non mi ritenevo un giocatore vero e proprio della prima squadra poiché giocavo sempre con la Juniores. Sono venuto qui per crescere sia umanamente che calcisticamente e per prendere esempio dai giocatori più anziani e con più esperienza di me”.

Riguardo ai due nuovi acquisti, il direttore sportivo Edoardo Gandolfo dichiara: “Ferro è un portiere che abbiamo sempre affrontato e stimato in questi anni in cui era all’Aurora, oltre ad essere un giocatore molto forte, è anche una brava persona. Sta recuperando da un infortunio, speriamo torni presto in forma e si mette a disposizione sia per questa che per le prossime stagioni. Gualberti, invece, è un ragazzo che può giocare in diversi ruoli d’attacco. La Carcarese sarà la sua prima vera esperienza in prima squadra, si sta inserendo bene nel gruppo, ha già esordito con il Legino. Speriamo che possa continuare il suo percorso di crescita in modo da essere importante per la causa non solo nel presente, ma anche nel futuro”.