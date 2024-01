La Coppa Davis arriva in Liguria, tanti eventi e incontri dedicati all'"insalatiera"

La magia e il prestigio della Coppa Davis arrivano a Genova. Il trofeo sarà esposto nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi e visibile a tutti da venerdì 26 a lunedì 29 gennaio dalle ore 9 alle 19, martedì 30 gennaio dalle ore 9 alle ore 12.



L’evento, fortemente voluto dalla FITP Liguria e dal Comune di Genova, è tappa del Trophy Tour della Federazione Italiana Tennis e Padel, ad onorare il già fitto calendario eventi di “Genova 2024, Capitale Europea dello Sport”.



"Siamo orgogliosi di ospitare la Coppa Davis a Genova – conferma Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova – e regalare a genovesi e turisti l’opportunità di vedere da vicino un trofeo che è nella storia dello sport mondiale. Dopo l’inaugurazione della Mostra delle Società Centenarie promossa dal Coni, con la recente visita del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, l’arrivo della Davis è un altro momento di grande visibilità nazionale per Genova 2024. I visitatori potranno ammirare un trofeo che, oltre all’inestimabile valore sportivo, racchiude in sé anche un profondo legame storico con la nostra città nato nel lontano 1928, consolidatosi con le altre 7 edizioni giocate a Genova e tutt’ora in essere con la presenza di due giocatori in squadra, portacolori dei nostri Tennis Club".



“Un’occasione unica per essere davvero partecipi di un successo che non è stato soltanto del tennis – spiega Andrea Fossati, Presidente FITP Liguria - ma di tutti gli italiani, sportivi e non. La Coppa Davis farà il Giro d’Italia e non poteva che essere Genova, Capitale europea dello sport per il 2024, una delle primissime tappe”.



Le iniziative in programma per i Coppa Davis Days saranno numerose. Tutte le scuole del Comune di Genova, così come le scuole tennis di tutta la Liguria, saranno invitate a visitare la sala di rappresentanza di Palazzo Tursi per un incontro ravvicinato con la leggendaria “insalatiera”.



28, alle ore 18, la Coppa sarà ammirata dai dirigenti dei Circoli affiliati tennis e padel della Liguria, che parteciperanno alla Cerimonia annuale di premiazione organizzata dalla FITP Liguria.



Non è escluso che alcuni componenti la squadra italiana di Coppa Davis riescano a raggiungere il capoluogo ligure per un evento a sorpresa. Ricordiamo il legame di nascita con la nostra regione per Matteo Arnaldi, e di tesseramento per Lorenzo Musetti, Simone Bolelli. Ligure di adozione Jannik Sinner, cresciuto tennisticamente a Bordighera nella Academy di Riccardo Piatti; legame affettivo anche per Lorenzo Sonego in ascesa inarrestabile dopo aver vinto per due edizioni consecutive l’Aon Open Challenger di Genova.



Genova e la Coppa Davis. Un feeling speciale nato nel lontano 1928, conta ad oggi nove incontri, sette vittorie, due sole sconfitte. La Liguria portafortuna in Davis, ricordando la vittoria a Sanremo nell’ contro la Corea del Sud. Più recentemente è da ricordare Italia - Svizzera del 2009, con in campo Roger Federer, e nove anni dopo l’ultimo incontro con la Francia nel 2018.