Calcio, Imperia. La minoranza presenta una interpellanza sui ritardi dei lavori allo stadio "Ciccione"

"Il fine lavori era previsto -scrivono Lauretti e Savioli - a fine 2023 ma la data è stata ora prorogata al al 31 marzo 2024. Non ci sono state condizioni metereologiche particolarmente avverse nonostante il periodo invernale a giustificazione di tale proroga. È necessario che gli amanti del calcio, tifosi, spettatori tutti possano al più presto tifare la propria squadra all’interno dello stadio o comunque che l’impianto comunale possa essere fruibile per eventi sportivi in genere. Ricorre il centenario della Città di Imperia nonché dell’Imperia Calcio che suo malgrado deve giocare in trasferta tutte le partite con disagi sia per calciatori, staff tecnico e tifosi".