Giudice Sportivo, Serie D girone A: quattro turni a mister Ezio Rossi, il Vado perde Dodaro per una giornata

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 17/ 1/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 1.200,00 FEZZANESE

Per avere propri sostenitori per tutta la durata della gara rivolto espressioni gravemente offensive e irriguardose nei confronti del Direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ROSSI EZIO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GROSSI FABRIZIO (VADO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PAULA DA SILVA JOAO AFONSO (CHIERI)

NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)

MAZZOLA LUCA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TAMBUSSI LEONARDO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CILETTA ALESSIO (PINEROLO)

DODARO LUIGI (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GYIMAH DERRICK (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

DERBALI SHEB KHALID (BORGOSESIA CALCIO)

LA CAVA ANDREA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

LUNGHI GABRIELE (FEZZANESE)

GIAMMARRESI MATTIA (LAVAGNESE 1919)

TONINI MARCO (PINEROLO)

MARCALETTI EMANUELE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)