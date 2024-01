Imperia, Buttu: "Domenica è stata la vittoria del gruppo. Biffi cognome importante, ma può diventare un grande difensore"

Domenica l’Imperia ha ritrovato i tre punti vincendo 3-1 fuori casa contro il Busalla. Biffi, Szerdi e Scalzi i marcatori nerazzurri. Nel finale protagonista anche Sylla che a nove minuti dal termine ha neutralizzato un calcio di rigore ipnotizzando Gnecchi che si era presentato dagli undici metri.

Una prestazione più che convincente quella dei nerazzurri con mister Pietro Buttu che predica calma perché il campionato entra nella sua fase più calda e bisogna evitare ogni forma di distrazione.

“La vittoria di domenica è stata molto preziosa per noi. Il Busalla ha delle qualità importanti. Quando le squadre lottano per salvarsi moltiplicano le proprie forze, e così diventa difficile andare a vincere certe partite. Domenica non è stato facile e lo dimostra il fatto che la partita si sarebbe potuta riaprire per quel rigore che lo stesso Sylla ha causato, ma ha anche neutralizzato con bravura. Chiaramente a nove minuti dalla fine, più il recupero, sul 3-2 si sarebbe potuta riaprire la gara. L’anno scorso a Busalla ho perso in malo modo e, poi, ho vinto il campionato. Quindi, guai ad abbassare la guardia perché per vincere dobbiamo ragionare come se stessimo ripartendo tutti da zero. Il gruppo è compatto perché siamo partiti dall’inizio senza Scalzi, Cassata, Ventre, Scarrone, Faedo e Garibbo e la squadra ha fatto comunque bene. Questo dimostra che alleno un gruppo di grande valore”.

Chiosa finale del mister su Alessandro Biffi che ha ritrovato posto dal primo minuto sostituendo alla grande Scarrone nel ruolo di difensore centrale.

“La ciliegina sulla torta è stato Alessandro Biffi. Il ragazzo si porta appresso un cognome importante (è figlio di Roberto, storico capitano del Palermo che per undici anni ha difeso con grinta e cuore la maglia rosanero, ndr) ma è un giocatore che vuole arrivare e per me può diventare un grande difensore. Domenica Alessandro ha fatto una grandissima partita difensiva, sostituendo Scarrone nella difesa a tre, ed oltretutto ha impreziosito la prestazione con il gol dell’1-1 dell’Imperia. Ha ampi margini di miglioramento in difesa”.