Corsa Campestre: i Ragazzi dell'Istituto Secondo di Albenga brillano a Savona con il primo posto di categoria

La corsa campestre porta sempre splendidi risultati per l’istituto Albenga Secondo che come da tradizione si conferma tra le migliori squadre nella fase provinciale dei campionati studenteschi che si è svolta nel cortile del plesso “De Amicis” Istituto Savona 3 e organizzata dall’ufficio scolastico ambito territoriale di Savona.

Grande soddisfazione anche per il secondo posto assoluto di Youseff Leqcham nella categoria cadetti che ha permesso all’istituto di qualificarsi alla fase regionale in programma ad Imperia il 6 febbraio, grazie alle ottime prove di El Ghalmi, Borgonovo e Vitale. Bravissimi questi ragazzi che hanno dimostrato tenacia e buone capacità tattiche in una gara sempre difficile e combattuta; il successo è andato all’Ic Varazze-celle vera antagonista della compagine Ingauna.