Calcio, Albenga. I Fedelissimi confemano i propri dubbi: "Nessun riscontro positivo dalla società, ma il nostro striscione non mancherà in trasferta"

Ribadiamo con ancora maggior forza quanto detto allora, visto che la situazione non è migliorata, anzi il tempo è passato senza nessun riscontro positivo e addirittura si è verificato un silenzio stampa che ci ha lasciato allibiti e perplessi, dal momento che l'attuale dirigenza ha avuto sempre modo di esporre appieno le sue "ragioni" sui media senza essere costretta ad affrontare argomenti davvero scottanti (nessuno sano di mente può avere qualcosa da ridire sull'aspetto tecnico, la stagione sportiva è finora andata oltre i sogni più rosei; sono altre le problematiche importanti).

Questo perché da quando è stato inaugurato (2019) non è mai mancato nelle tribune di nessun campo o stadio dove l'Albenga abbia giocato (amichevoli comprese) e non vogliamo interrompere questo rito in quanto riteniamo importante ovunque giochi la squadra portare il nome di Albenga e dei suoi "Fedelissimi", rispettando sempre, con lealtà e sportività, città società e tifosi avversari.