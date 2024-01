Calcio. Il Torneo delle Regioni si giocherà anche ad Andora, c'è l'annuncio dell'Amministrazione Comunale

Il campo da calcio in erba sintetica di Andora è stato scelto per ospitare le partite di un girone del Torneo delle Regioni che si svolgerà nel prossimo mese di marzo. Si tratta di una delle più importanti manifestazioni organizzata dalla Figc a livello nazionale. Il presidente Regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giulio Ivaldi, insieme al suo consigliere delegato per la provincia di Savona, Giovanni Balestrino, hanno incontrato la dirigenza dell’Andora Calcio per concordare i dettagli e la logistica e l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Mauro Demichelis e dal vice sindaco Paolo Rossi.