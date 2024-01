Calcio, Promozione. Al Pontelungo non basta Guardone, la Campese riapre la corsa salvezza con Urso e Fall

Non è bastato al Pontelungo il quinto gol stagionale di Guardone per tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta di Carcare.

Per la prima volta in stagione i granata non hanno raccolto punti per due giornate consecutive, complice la vittoria della Campese all'Annibale Riva.

Un successo quello dei verdi che riapre totalmente i giochi in ottica playout, in abbinata alla vittoria del Bragno nell'anticipo e al pareggio del Finale.

Ingauni, come detto, in vantaggio in apertura con il proprio esterno offensivo, poi l'uno-due dei genovesi con Urso e Fall a ridosso dell'intervallo.

PONTELUNGO - CAMPESE 1-2

Marcatori: 10’ Guardone, 43’ Urso, 46’ Fall

Pontelungo: Breeuwer, Favara D., Schiano (72’ Musciatti), Roascio, Calandrino M., Vignola, Delfino (54’ Sfinjari), Badoino G., Favara M. (76’ Enrico), Guardone (76’ Gibertini), Chariq.

A disposizione: Ghiozzi, Fazio, Illiano, Musciatti, Gibertini, Sfinjari, Enrico, Caneva.

Allenatore: Zanardini

Campese: Balbi, Deri, Chiappori, Fall, Bonanno, Ardinghi, L- Meazzi, Aiello, Urso, Criscuolo, Nania.

A disposizione: Calizzano, Piccardo, Pirlo, Travo, Zignego L., Zignego D., Marchelli, Cenname.

Allenatore: Meazzi