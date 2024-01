Vela: 48° Invernale del Tigullio: avvio di seconda manche favorevole a Chestress3, Gilles e Aria

Ripartenza con il botto per la 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio. Tre prove per il primo atto della seconda manche, tra ieri e oggi, e ben nove novità tra gli iscritti nelle classi ORC e Libera/J 80. Tramontana sino a 25 nodi sabato, con prima regata con vento saltante di 40-50 gradi e seconda regata, invece, costante. Oggi ancora tramontana di 8-10 nodi, ma di intensità regolare, per l'unico confronto disputato.

Battesimo, quindi, per l'Invernale del Tigullio 2023/2024 per Magia Blu, First 40.7 dalla Spezia di Sailing Away ASD. JBlue, il l J-92 di Luca Dotto. Catherine, l'X40 di Massimo Bonfante. Tengher, il Swan 45 di Alberto Magnani. JBes, il J80 di Eros Rossi (CV Sori). Falcor, il Centurion 40 S di Roberto Soldano (LNI Santa Margherita Ligure) e K8, il Vismara 46 di Riccardo Crotti. Prime uscite anche per Aria di Ariarace e Hellcat di Domenico Valerio e Fulvio Leporatti.

"Siamo molto contenti per la qualità delle sfide in mare favorire dalle buone condizioni meteomarine - sorride Franco Noceti - Tocchiamo quota 32 equipaggi, con bell'incremento tra gennaio e febbraio, e l'imprevedibilità di questa manifestazione resisterà sicuramente sino all'ultima prova".

In acqua, nella classe ORC A-B, in testa c'è Chestress3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI) che collezione due primi e un secondo posto nella prima regata della seconda manche andata a Skarp, Landmark 43 di Federico Borromeo (CV Erix - un primo, un secondo e un terzo posto). Dietro i due battistrada, nella classifica provvisoria della seconda manche c'è Capitani Coraggiosi, l’X 41 di Felcini e Santoro (Yacht Club Chiavari - un secondo e due terzi posti). Nella class ORC C-D avanza Gilles, il Melges 24 di Marcello Caldonazzo Arvedi (YCI) grazie alle affermazioni nelle prime due prove e all'argento nella seconda conquistata da Sangria, l’Elan 31 di Carlo Sebastiano Tadeo (Forza e Coraggio Le Grazie - un primo, un secondo e un terzo posto). Sul podio provvisorio, terzo di manche, Pomella J, il J92 di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure - un secondo e due terzi posti). Nella classe J80 Libera Alegher..do di Enrico De Marchi (YC Chiavari) conquista il successo nella prima prova ma a vincere le altre due (e un secondo posto) e a brillare, conquistando la vetta di manche, è Aria staccando J-Bes di Eros Rossi e Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante)

I successivi appuntamenti dell'Invernale sono previsti sabato 3 e domenica 4 febbraio, sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 (giornata di premiazione).

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte al Campionato, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico. Il Comitato Circoli Velici Tigullio è composto da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Info su www.circolivelicitigullio.it