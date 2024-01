Tennistavolo: Toirano vittorioso in Serie D2, battuto di misura in D1

In Serie C1 si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della squadra toiranese. A Collegno, in casa del TT Enjoy secondo in classifica, il Toirano è stato battuto 5-1. Non sono stati sufficienti un successo di Walter Lepra e le buone prestazioni di Andrea Bottaro e Gianluca De Lazzari.

In Serie D1 i Toirano "Sensei" non sono riusciti a riscattare la sconfitta dell'andata e sono tornati da Sanremo battuti col minimo scarto, 4-3, dal Baragallo. Due i punti realizzati da Roberto Pesce e uno da Federico Occelli, con la formazione che era completata da Andrea Abete.

Prima giornata della seconda fase in Serie D2. Ottimo debutto, nel girone playoff, per il Toirano "A", vittorioso 4-3 al termine del combattuto incontro (ben 29 set disputati) col Bordighera. Protagonista Stefano Tavilla, vincitore di due singoli e del doppio, affiancato da Nello Pruiti, che oltre al doppio insieme a Stefano ha vinto un singolo, e da Gianluigi Marras.

Nel girone playout successo a tavolino per il Toirano "B" sull'Athletic Club "C", ritiratosi dalla competizione.

Ha preso il via , con il primo dei cinque concentramenti in programma, il campionato a squadre di Serie D3. Si è giocato a Vallecrosia, dove si sono ritrovate le otto formazioni che disputano il girone A.

Il Toirano "B" ha ceduto col punteggio di 1-6, ma lottando in tutti gli incontri, alla giovane formazione Savona "1" e per 2-5 all'esperto team del Regina Sanremo. Positivo debutto stagionale per Emilio Chessa (4 vittorie per lui), affiancato da Claudio Siccardi (1) e Davide Berardo, entrambi alla prima esperienza in campionato.