Calcio. Imperia, Costantini dopo il successo sulla Voltrese: "Vittorie così dimostrano la solidità della squadra" (Video)

L'Imperia si prepara al derby con il Taggia nel campionato di Eccellenza. I nerazzurri sono stati autori nell'ultimo turno del primo allungo in classifica del torneo, con un +4 sul Rivasamba che domenica si è fatto raggiungere dal Busalla, vanificando il doppio vantaggio.

Il successo sulla Voltrese ha portato in cassaforte tre punti fondamentali, ma la prestazione non è stata delle migliori, come sottolinea il centrocampista Nicholas Costantini. L'Imperia dopo il rigore di Giglio alla mezzora, ha fatto fatica a chiudere il match, creando tanto ma senza concretizzare, riuscendoci solamente in pieno recupero.

Il 10 nerazzurro non vuole ancora guardare la classifica, consapevole che la battuta d'arresto può essere sempre dietro l'angolo. E già il derby di domenica al "Marzocchini" potrebbe rappresentare un'insidia. Ma la capolista è anche perfettamente conscia della qualità della propria rosa, con ricambi in panchina di assoluto livello.