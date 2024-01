E' una doppia tripla cifra quella centrata domenica scorsa da Edoardo Rovere in abbinata alla vittoria per 6-0 contro il Forza e Coraggio.

Non poteva esserci però occasione migliore per tagliare il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Pietra Ligure, in contemporanea con uno dei momenti più alti della storia sportiva della società.

Obiettivi che però non distolgono l'attaccante biancoceleste. La strada da percorrere resta sempre una sola: allenarsi forte per continuare a vincere.