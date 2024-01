Rallye di Montecarlo. Da domani in gara anche il navigatore savonese Mattia Pastorino

Rallye di Montecarlo 2024, il navigatore savonese in coppia con il pilota gentleman driver monegasco Jean Paul Palmero, dal 25 al 28 gennaio parteciperà alla prima tappa del Campionato del mondo di rally.



La coppia italo/monegasca ormai consolidata dal 2002, prenderà parte al Rallye di Montecarlo valevole come prima tappa del mondiale WRC. Questa per loro è la settima edizione in coppia della gara monegasca, dove negli anni trascorsi sulle prove, oltre al loro forte legame e stima reciproca, possono narrare tutte le insidie e le emozioni vissute tra neve, ghiaccio, imprevisti meccanici e non ultimi i passaggi delle notti magiche sul col de Turinì colorate dai fuochi e dagli striscioni dei tifosi accorsi da tutto il mondo.

Anche quest'anno la loro vettura sarà la Peugeot 208 GTI rally4 gestita dal team Gliese di Torino dell'Ing. Giorgio Marazzato.



Per il copilota savonese, si prospetta una stagione molto impegnativa ma entusiasmante, perché porrebbero essere altre due le tappe di mandiale che lo vedranno impegnato alle note, quella in Sardegna e quella in Grecia. Inoltre prenderà parte al Tour European Rally con l'affiatato giovane pilota canavesano Gabriele Priante sulla Renault Clio rally5.