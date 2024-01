Calcio. La nota dell'Albenga: "C'è l'interesse di potenziali investitori, ma non è stata formulata alcuna offerta"

E' stata pubblicata poco fa una nota stampa da parte dell'Albenga dove si conferma l'interesse da parte di nuovi investitori per la società ingauna

La nota è stata espressa in merito all'articolo di ieri mattina, dove riportavamo i contatti della scorsa settimana.

Il club ha però smentito la presenza di eventuali offerte e richieste tra le parti.

"Per quanto riguarda le notizie di stampa apparse in merito ad una manifestazione di interesse fatta pervenire alla società e che avrebbe dato luogo ad una trattativa a conclusione della quale si starebbe limando la distanza tra domanda e offerta la società precisa quanto segue.

Risponde al vero che US Albenga susciti l'interesse di potenziali investitori, ma allo stato la società non ha ricevuto alcuna offerta, e tanto meno ha formulato richieste. Tutti gli sforzi sono, ad oggi, concentrati nel fare quanto è necessario per portare a termine la stagione conseguendo gli obiettivi che erano stati fissati ed in particolare la valorizzazione dei giovani in rosa".