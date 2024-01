Calcio, Prima Categoria. Ufficiale: Masone - Vadese sarà ripresa dal minuto dell'infortunio a Radu Mitu

La nota del Giudice Sportivo

• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara è stata sospesa al 36' del 1o t., sul risultato di, 0-0;

• Atteso che il ddg riferisce che "Al 36' del 1 tempo, a seguito di un fortuito scontro di gioco, il calciatore Sig. MITU Radu, n.1 della Società VADESE, rimediava una contusione alla tempia a seguito della quale rimaneva a terra. Dopo l'ingresso del massaggiatore e dopo aver provato a rialzarsi, il predetto accusava vertigini e si stendeva nuovamente a terra, senza mai perdere conoscenza. Vista la delicatezza della zona colpita, veniva contattato il 112 che inviava sul posto, dopo circa 25 minuti dell'accaduto, una autoambulanza. Dopo le valutazioni del caso, con il soggetto coinvolto sempre cosciente, veniva inviato un mezzo di elisoccorso che interveniva sul terreno di gioco e trasportava il Sig. MITU Radu presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova";

• Atteso, altresì, che, in conseguenza a quanto precede, il Dirigente Ufficiale ed il Capitano della Società VADESE comunicavano al ddg la loro intenzione di non proseguire la gara poiché scossi dell'accaduto, rilasciando una dichiarazione scritta e firmata (che il ddg allegava al referto);

• Considerato che, dopo aver preso atto della volontà della Società VADESE, il ddg sospendeva definitivamente la gara comunicandolo anche alla Società MASONE;

• Ritenuto, per la gravità degli eventi verificatisi e per la ripercussione che gli stessi hanno causato sul piano psicologico a compagni e dirigenti del calciatore infortunato, tali da potersi ascrivere a causa di forza maggiore, non ravvisarsi alcuna responsabilità a carico della Società VADESE;

• Preso atto che il ddg ha riportato nel proprio referto che, al momento della sospensione della gara (36' 1o t.), il gioco era fermo ed avrebbe dovuto riprendere con una rimessa dalla linea laterale (sotto la tribuna) in favore della Società MASONE, all'altezza del limite dell'area di rigore difesa dalla Società VADESE;

P.Q.M.

Dispone:

• La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione