Calciomercato, Serie D. La Sanremese saluta Camerino, l'attaccante va in prestito al Catanzaro

L’attaccante classe 2006 della Sanremese, Tommaso Camerino, approda nel calcio professionistico con il passaggio in

prestito al Catanzaro fino al 30 giugno di quest'anno.

“Siamo davvero contenti di poter dare questa opportunità a Tommaso sia perché è un ragazzo cresciuto nelle leve agonistiche della Sanremese, sia perché è la chiara dimostrazione di come la società del presidente Masu sia attenta allo sviluppo dei ragazzi del proprio settore giovanile” dichiarano dalla società matuziana.



Camerino, arrivato alla Sanremese nel 2019 all’età di 14 anni, ha iniziato nei Giovanissimi biancazzurri allenato dal responsabile del settore giovanile Gianni Brancatisano, che ora commenta: “Per me è un grande risultato perché significa che si è lavorato bene e la strada intrapresa è quella giusta. Insieme al nostro direttore sportivo Marcello Panuccio la stagione scorsa abbiamo deciso di aggregarlo alla Juniores nazionale e quest’anno si è meritato le 15 presenze fin qui

registrate con la nostra prima squadra”.



“La svolta per il passaggio di Camerino tra i professioniti arriva grazie al lavoro del direttore sportivo Marcello Panuccio e all’intuizione del presidente Masu che lo ha segnalato al responsabile del settore giovanile e scout prima squadra del Catanzaro, Massimo Bava - aggiungono dalla Sanremese - la conoscenza tra Bava e Masu ha origini lontane che arrivano dalla comune esperienza fatta nel Torino. Questo rapporto di massima fiducia reciproca porterà ad una sempre più fitta collaborazione tra i due Club e sarà una grande opportunità anche per altri atleti della Sanremese in futuro”.