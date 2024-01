Giudice Sportivo, Eccellenza. Multata ancora la Cairese, tre giornate a Damonte, Capotos e Milite

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 21/ 1/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00 CAIRESE

Per il comportamento di una persona non in distinta, riconducibile alla società, poiché ne indossava la giacca sociale, che dal 20' del 2o t. in poi, rivolgeva al ddg ripetute espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 2/2024

CAMBIASO VALTER LUIGI (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

Si recava nello spogliatoio della terna, al termine della gara, per rimarcare la sua disapprovazione nei confronti dell'operato della stessa, in particolare di un'espulsione avvenuta a fine gara, entrando nello spogliatoio senza l'autorizzazione del ddg, nonostante la richiesta di abbandonarlo. Veniva inoltre a scontro verbale con l'organo tecnico arbitrale, il quale più volte chiedeva di lasciare lo spogliatoio ma riceveva solo velate minacce in risposta. Per alcuni minuti stazionava nello spogliatoio della terna, finché lo abbandonava spontaneamente.

AMMONIZIONE (II INFR)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

Rivolgeva espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose ad un AA, in occasione dell'espulsione di un proprio calciatore (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOSCHETTO RICCARDO (CAIRESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

CURABBA GERMANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

Dopo essere stato richiamato da un AA a tenere un comportamento idoneo a seguito di un'esultanza, inveiva contro i giocatori in panchina della società avversaria con atteggiamento offensivo e denigratorio, in particolare rivolgeva un'espressione gravemente ingiuriosa nei confronti dell'allenatore avversario (infrazione rilevata da parte di un AA)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

Colpiva con un pugno un avversario a gioco fermo senza conseguenze lesive

MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

Sferrava uno schiaffo sul volto nei confronti di un suo avversario, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SIVORI NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TURONE FILIPPO RAMON (CAIRESE)

SERHIIENKO OLEKSII (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAMPOMORONE S. OLCESE)

CARBONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

SOGNO SANTIAGO (CAIRESE)

CARLETTI LUCA (TAGGIA)

BETTATI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)





AMMONIZIONE (VII INFR)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)

D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ANDREETTO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

MAZZOLINI EMANUELE (SAMMARGHERITESE 1903)

CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)





AMMONIZIONE (II INFR)

SCIMONE MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FONTANA MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BAGNOLI VITTORIO (FORZA E CORAGGIO)

PETRACCA LEPERA FRANCO A. (SAMMARGHERITESE 1903)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

TADDEI MAX (TAGGIA)

TESTORE FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

ZOLA SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

GARBARINO LORENZO (ANGELO BAIARDO)

PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAJA GABRIELE (BUSALLA CALCIO)

TAVAROLI EMANUELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BRUNOZZI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUALTIERI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

LUPI JACOPO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)