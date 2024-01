Giudice Sportivo, Prima Categoria: si arriva fino a 9 giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 20/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAGANO DANILO (CELLA 1956)

NUCERA GIOVANNI (F.C.LAVAGNA 2.0)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRECO BIAGIO (CENGIO)

FERRARO DAVIDE (OLD BOYS RENSEN)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ZEMMA ALEXANDER (VADINO FOOTBALL CLUB)

Seduto in panchina dopo essere stato sostituito, a gioco fermo, si alzava dalla stessa, urlando al ddg un'espressione ingiuriosa (art. 36novellato CGS)





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TURCANU ION (PANCHINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

PELOSIN CRISTIANO (PANCHINA)

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

GARIBALDI DAVIDE (RIESE)

VENUTI ANDREA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MORDEGLIA NICOLO (SPOTORNESE CALCIO)





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

GUASTAVINO NICOLO (CENGIO)

STEFAN MARIAN (CENGIO)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

TURCANU ION (PANCHINA)

TUCI KEVIN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

COSENTINO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

MAGNANI DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MANGANO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (III INFR)

CERRUTI ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PRESTANIZZI SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CRINO STEFANO (LETIMBRO 1945)

GHIGGERI ALBERTO (PANCHINA)

CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

IOFRIDA LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

PRESTIA MANUEL (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (VADINO FOOTBALL CLUB)

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

CROSETTI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MAGGIOLINI FILIPPO (BORGORATTI)

DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)

ORMENISAN DANIEL (CENGIO)

LAGOMARSINO STEFANO (F.C.LAVAGNA 2.0)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

TESTI JACOPO (LETIMBRO 1945)

PERCIVALE MATTEO (MARASSI 1965)

CALCAGNO GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

CAMPAGNA ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)





AMMONIZIONE (I INFR)

NALBONE ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)

GUIFFREY MATIAS EZEQUIEL (CA DE RISSI SG)

MONETTA DENIS (CENGIO)

PITZALIS LORENZO (CORNIGLIANO CALCIO)

ROI FEDERICO (F.C.LAVAGNA 2.0)

ZAPELLI MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

CIARAVINO JACOPO (MARASSI 1965)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

GALASSO DANIELE (OLIMPIC 1971)

VENTRIGLIA MICHELE (RIESE)

MORDEGLIA NICOLO (SPOTORNESE CALCIO)

GARE DEL 21/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00

IRON FOX AMEGLIESE

Per il comportamento tenuto dalla propria dirigenza e di cui in premessa

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 3/2024

FOLLI PAOLO (ROSSIGLIONESE)

Rivolgeva espressioni minacciose al ddg e dopo essere uscito dal tdg a seguito del provvedimento disciplinare, si posizionava in tribuna, fra i sostenitori, continuando a denigrare ulteriormente il ddg, alzando ripetutamente la voce (art. 36 novellato CGS)

AMMONIZIONE (I INFR)

DONDERO FABRIZIO (CALVARESE 1923)

BAGNASCO PIERLUCA (PLODIO 1997)

ALLENATORI

SQUALIFICA LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO) 1 gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUNGHI VALTER (BRUGNATO 1955)

MANGIATORDI GIUSEPPE (SAN BERNARDINO SOLFER.)

AMMONIZIONE (II INFR)

TESTA SIMONE (PLODIO 1997)

PEREYRA JOSE FRANCISCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)

VATTERONI IVAN (VEZZANO 2005)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER NOVE GARE EFFETTIVE

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

Espulso per DOGSO, alla notifica del provvedimento disciplinare, assestava una leggera spinta al ddg, con la mano poggiata sul suo petto, costringendolo a fare un passo indietro (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

Espulso perché entrava a gamba tesa all'altezza della tibia, sopra la caviglia, di un avversario, senza avere la possibilità di giocare la palla, senza conseguenze lesive. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, provocava un avversario che era venuto a contatto con lui e vicendevolmente si tenevano per il collo, senza conseguenze lesive. Veniva portato fuori dal tdg con fatica dai compagni di squadra.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SIMEONE PIERGIORGIO (CASARZA LIGURE)

Mentre si stava riscaldando al di fuori del tdg, protestava in maniera plateale, urlando, per invocare la concessione di un calcio di rigore e quando il ddg si avvicinava per ammonirlo, gli rivolgeva, per due volte, un'espressione irriguardosa (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NEGRO ANDREA (ARGENTINA ARMA)

In occasione dell'espulsione di un avversario, si avvicinava minacciosamente a lui e venendo a contatto, si tenevano vicendevolmente per il collo, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTAMAGNA LORENZO (AREA CALCIO ANDORA)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

PUGGIONI ANDREA (BORGO INCROCIATI)

LAGHEZZA RICCARDO (CASTELNOVESE)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

OCRAN PETER (SANTERENZINA)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO C.2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASQUINO SIMONE (ALBISSOLE 1909)

FIORITO SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

MANFREDI GABRIELE (ARCOLA GARIBALDINA)

MOLINA BORJA EDWARD ALONSO (BORGIO VEREZZI)

BOGGIANO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

FERRARA LUCA (CITTA DI SAVONA)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

VINDIGNI ALESSIO (GOLFO DIANESE 1923)

CORNERO DAVIDE (LIDO SQUARE F.B.C.)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

DI CRISTO PIETRO (ROSSIGLIONESE)

MISERENDINO DANIELE (S.FILIPPONERIYEPP ALB.)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CONTI JACOPO (CASARZA LIGURE)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (III INFR

) MUNI ALESSANDRO (ALTARESE)

AVIGNONE ROCCO (AREA CALCIO ANDORA)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

TORRENGO ANDREA (BORGIO VEREZZI)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

DI MARTINO ANDREA (BRUGNATO 1955)

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

FRANCESCHINI LORENZO (COLLI ORTONOVO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

FAZIO MICHELE (GOLFO DIANESE 1923)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

DI LEO ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BOSIO ALESSANDRO (OSPEDALETTI CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

BRANDA DAVIDE (ROSSIGLIONESE)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

MODAFFERI MANUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SPORTELLI GIACOMO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CINARDO SIMONE (SORI) LEZZIERO ALBERTO (SORI)

ORERO LUCA (SORI)

LO GAMBINO GERARDO D. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

TAGGIASCO ROBERTO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLAVITO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

GUARDONE MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)

ALASIA GIAN MARCO (ARGENTINA ARMA)

CUNEO ALESSIO (ARGENTINA ARMA)

GARIBALDI DIEGO (ARGENTINA ARMA)

BELFORTI ALESSANDRO (CASTELNOVESE)

CANESSA GIACOMO (COGORNESE)

LO GRASSO RICCARDO (CORNIGLIANESE 1919)

MUSIARI NICOLO (CORNIGLIANESE 1919)

LEANDRI SIMONE (LIDO SQUARE F.B.C.)

CASTELLANOTTI DAVIDE (MAROLACQUASANTA)

CASTRO ENCARNACION WAGNER IS. (MAROLACQUASANTA)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

DE COL IVAN (ONEGLIA CALCIO)

PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)

CRUDO ERIK (OSPEDALETTI CALCIO)

DIAMANTI GIACOMO (PLODIO 1997)

MURATORE ANDREA (POLISP. SANREMO 2000)

DI MONTE ALESSIO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DEMARTINI GABRIELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BARATTA GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VALLE PIETRO (ALTARESE)

MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

BRAGAZZI FILIPPO (CASTELNOVESE)

CHERKEZ MYKOLA (CITTA DI SAVONA)

ESPOSITO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

RASERO GIANLUCA (CORNIGLIANESE 1919)

KOUROUMA LAMINE (LIDO SQUARE F.B.C.)

TORRA GENTIAN (MILLESIMO CALCIO)

SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO)

TESTONI ALESSIO (PLODIO 1997)

GARBARINO MATTEO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ZINGHINI ALESSANDRO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

BENINI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BALLABENE ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

LIZZI SIMONE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

ZUCCARELLI DARIO (SANTERENZINA)

BORTOLINI EMANUELE (SORI)

CANNIZZARO ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

RICCIARDI LUCA (VEZZANO 2005)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)