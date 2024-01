Giudice Sportivo, Promozione. Maxi sanzioni per la Praese, una giornata per 17 giocatori

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 20/ 1/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BIANCHI LUCA (CARCARESE)

JOVANOV GORAN (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIRIO DIEGO (NEW BRAGNO CALCIO)

GARE DEL 21/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 2/2024

SCOPIS STEFANO (TARROS SARZANESE SRL)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 21/ 2/2023.

VACCARO CESARE (CADIMARE CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 3/2024

BALDACCINI DAVIDE (LEGINO 1910)

A seguito dell'espulsione per proteste avvenute al 18' s.t., rivolgeva un'espressione irriguardosa nei confronti del ddg dopodiché si collocava fuori dal tdg e per il resto della gara contestava le decisioni del ddg (art. 36 novellato CGS).

SQUALIFICA PER UNDICI GARE

REPETTO MARCO (PRAESE 1945).

A fine gara, rivolgeva un'espressione gravemente discriminatoria per razza ad un calciatore avversario, tentando successivamente di venire alle mani con lui e venendo allontanato dal ddg e da un dirigente della propria società (art. 28 CGS - sanzione aggravata per il comportamento tenuto dopo aver proferito l'espressione discriminatoria)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

PUTTI GIOVANNI (MAGRA AZZURRI)

GULLO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIOLZI ANDREA (FINALE)

PAGLIA CLAUDIO (PSM RAPALLO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUCCELLATO STEFANO (CADIMARE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROLI NELSON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

TOMAGNINI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO) (infrazione rilevata da parte di un AA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ALBERTONI LUCA (PRAESE 1945)

A fine gara, rivolgeva espressioni gravemente irriguardose ad un AA (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per il tenore delle espressioni usate)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANERI LUCA (CADIMARE CALCIO)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

PONS RICCARDO (PSM RAPALLO)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FALL MAMADOU (CAMPESE F.B.C.)

URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

SARACCO JACOPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

RENDA LEONARDO (FINALE)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ADAMOLI EMILIANO (LITTLE CLUB JAMES)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

LOBASCIO GIULIANO (PRAESE 1945)

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)

PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CORELLI GABRIELE SILVIO (SAN CIPRIANO)

TAKU STIVEN (SAN FRANCESCO LOANO)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

D IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RASO ANDREA (PRA F.C.)

RUSSO LUCA (SAN CIPRIANO)

CANNAVO SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)

PISCHE ALESSIO (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

MARTE ROSARIO WELLYN (CANALETTO SEPOR)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DANIELLO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

PICCARRETA FEDERICO (PRA F.C.)

APRILE MATTEO (PRAESE 1945)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

CAMERA LORENZO (SESTRESE BOR. 1919)

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ORLANDO STEFANO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PROVENZANO DENIS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LORENZINI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

SOTTIMANO LUCA (LITTLE CLUB JAMES)

VOLPE MICHAEL (PRAESE 1945)

GULINO MATTEO (PSM RAPALLO)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

TOTARO EDOARDO (SAN FRANCESCO LOANO)