Calcio, Prima Categoria B: due anticipi in vista, tutte le savonesi in campo domani pomeriggio

Nessuna formazioni savonese sarà infatti in campo gli appuntamenti saranno solo due: Old Boys Rensen - Multedo e Rossiglionese - Masone.

Attenzione però all'esito delle gare di oggi pomeriggio: granata potrebbero infatti scavalcare in caso di vittoria l'Albissole in vetta, mentre il Masone, in caso di successo esterno, avvicinerebbe a un punto il Borgio Verezzi.

Il programma