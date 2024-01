Calcio, Serie D. E' un sabato con sei anticipi, il Vado deve battere un colpo in casa della Fezzanese

E' quasi diventata ormai un' abitudine l'appuntamento con il girone A di Serie D al sabato pomeriggio.

Il turno settimanale del 31 gennaio è in vista e, da prassi, buona parte delle squadre ha deciso di anticipare ad oggi il proprio impegno domenicale.

In campo ci sarà il Vado, chiamato a battere in trasferta la Fezzanese, per non veder scivolare via la zona playoff, mentre l'Albenga sarà ospite dell'Rg Ticino domani pomeriggio.

Spicca Sanremese Bra, con due (quasi) testacoda tra Alba e Alcione e Chieri - Chisola.

Il Derthona ospiterà il Gozzano, mentre mister Lunardon ritroverà il "suo" Borgosesia.

Il programma: