Imperia Calcio, Buttu: "Porte chiuse a Taggia? Nostra tifoseria correttissima, ingiusto privare il pubblico della partita"

Domenica scorsa, al termine del 1-3 col Busalla, i tifosi dell’Imperia presenti sugli spalti intonavano: “la capolista se ne va”. Ma è davvero così? Forse. A +5 dal Rivasamba sicuramente, è un dato oggettivo, ma ancora mancano 12 giornate al termine del campionato, dodici ‘finali’ dove tutto può accadere e bisogna rimanere sul pezzo. Il ‘Buttu-pensiero’ predica calma e pazienza per raccogliere i frutti più in là, quando la stagione sarà più mite.

Intanto domenica pomeriggio si gioca a Taggia, ma a porte chiuse e con una coda di polemiche dovuta all’inaspettata decisione di far disputare la partita senza spettatori.

Il sindaco della cittadina ligure, Mario Conio, ha stabilito, attraverso un’ordinanza, di far giocare a porte chiuse Taggia-Imperia perché giudicata a rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Il motivo ufficiale che ha fatto maturare questa decisione è la rivalità tra i tifosi neroazzurri e quelli della Sanremese. L'accesso allo stadio avrebbe potuto portare ad eventuali scontri, essendo Taggia confinante con la Città dei Fiori.

Abbiamo provato a contattare telefonicamente il primo cittadino di Taggia che ha comunque preferito non commentare ulteriormente la decisione presa la scorsa settimana.

C’è molto rammarico, tra l’altro del tutto giustificato, nelle parole di un uomo di sport come Pietro Buttu.

“È una cosa incommentabile - esclama il tecnico dell’Imperia -. Non mi voglio sovrapporre al sindaco di Taggia. Anche se credo si tratti di una decisione che danneggia fortemente il tifoso e chiunque viva questo sport con passione. Parliamo di calcio dilettantistico. Tre settimane fa siamo andati a giocare ad Ospedaletti che è geograficamente ancora più vicina a Sanremo e non è successo nulla. Se nel 2024 mettiamo a rischio una partita del campionato di Eccellenza allora è finito il calcio.

"Così decretiamo la fine del calcio dilettantistico. Penso sia una decisione che ci lascia veramente perplessi, che tu appartenga ad una o all’altra squadra. Così togli il piacere alla gente di seguire una gara sentita, sia ai tifosi della Taggese che a quelli dell’Imperia. Poi per cosa, per ordine pubblico? Torno a dire che abbiamo giocato ad Ospedaletti e non è successo nulla, già lì avremmo avuto delle avvisaglie di pericolo che francamente non ci sono minimamente state. Alla fine basta organizzarsi un po’. Apro una parentesi, l’anno scorso l'Imperia era venuta a giocare ad Albenga con 300 tifosi al seguito e non è successo assolutamente nulla”.

“Passando al discorso campo, io penso che la Taggese stia facendo un grande campionato. E bisogna dare il giusto merito a Fiuzzi: è il primo anno che si cimenta come allenatore di una squadra di calcio. Ha un gruppo consolidato al quale si è aggiunto Taddei che è un plus per la categoria. Tutti hanno faticato passando da quelle parti, è una squadra che ha costruito le proprie fortune fra le mura amiche".

"Tuttavia, ad onor del vero, si destreggiano bene pure fuoricasa. Due domeniche fa hanno battuto 0-2 la Cairese, senza appello. Parliamo di una squadra con grande qualità e con giocatori di temperamento. Andare lì sarà tosta. Aumentato il distacco dal Rivasamba a +5? Sì, ma mancano dodici domeniche alla fine del torneo. Bisogna rimanere sul pezzo ed ancorati al campionato che è ancora tosto e tutte le domeniche assistiamo a risultati altalenanti e delle volte inaspettati. Noi rispettiamo tutti”.

“Arena Sanremo? Partiamo dal presupposto che abbiamo delle strutture obsolete in tutte le categorie. Per quello che ho potuto leggere e sentire, se ci sono progetti importanti ed il presidente della Sanremese decide di fare un centro di questo spessore penso che vada solamente appoggiato perché la qualità degli impianti diventa fondamentale. Questo vale in tutte le categorie, ancor di più nelle nostre. Ne trae giovamento tutto il movimento calcio. Noi dell’Imperia, al momento, ci ritroviamo senza stadio e ci tocca girovagare. E nell’anno del centenario non è il massimo per noi e tantomeno non lo è per i nostri tifosi. Se si vanno a migliorare le strutture è tanto di guadagnato. Come movimento calcistico in generale siamo indietro anni luce”, conclude Buttu.