Calcio, Carcarese. Porta inviolata e tre punti a Pra per Giribaldi: "Siamo rinati, con questo spirito possiamo andare lontano" (VIDEO)

Le dichiarazioni del portiere biancorosso:

“Volevamo questi tre punti, sapevamo che questo era un campo difficile e il Pra una squadra tosta, che ha puntato sull’aggressività e sull’intensità, cercando di metterci in difficoltà con le palle lunghe. Per fortuna nel primo tempo siamo riusciti a fare due gol, poi abbiamo amministrato. La classifica? Ancora non la guardiamo, pensiamo partita dopo partita. Domenica dovremo affrontare un’altra gara tosta, contro il San Cipriano che all’andata ci aveva messo sotto. Questa è una Carcarese nuova e rinata, se continuiamo con queste prestazioni, a metterci del nostro e a seguire i dettami del mister, sono convinto che possiamo andare lontano”.