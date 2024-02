La seconda vittoria consecutiva per il Ceriale ha posto basi ormai ben consolidate per la permanenza in categoria. L'ambiente biancoblu chiama però a un salto di qualità per poter guardare con convinzione alla zona medio alta della classifica.

Ecco perchè Davide Brignoli non ha accolto al 100% con il sorriso la vittoria del "Borel", in particolar modo per i tanti errori di gestione durante i 90 minuti.