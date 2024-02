Calcio. L'Imperia non si ferma, Castagna decide il derby con il Taggia

TAGGIA-IMPERIA 0-1 (19' Castagna)

Finisce dopo 6 minuti di recupero: L'Imperia espugna il "Marzocchini"

90' assalti finali del Taggia con l'Imperia che prova ad approfittare dell'uomo in più

89' ammonito Szerdi

84' ammonito anche Biffi per fallo su Alvarez. La successiva punizione di Martelli vede una leggera deviazione che non impensierisce Sylla

83' Cortese per Miceli

80' rosso diretto a Castaldo per un fallo a centrocampo su Cassata. Il fatto ha scatenato un po' di tensione con un componente per panchina allontanato Dall'arbitro

76' Coccoluto e Orengo per Moglan e Peirano nel Taggia. Negli ospiti, Biffi Per Ravoncoli

75' il Taggia preme sull'acceleratore: Martelli ci prova di destro ma la sua conclusione viene deviata in corner

71' ammonito Sylla per perdita di tempo

68' azione d'attacco nerazzurra, svarione di Castaldo che lascia strada libera a Cassata che nell'area piccola calcia alto

65' punizione di Costantini che Sbatte sulla barriera, i giocatori dell'Imperia reclamano per un possibile fallo di mano ma l'arbitro lascia giocare

63' ammonito anche Martelli per fallo su Cassata

58' cross di Ravoncoli, testa di Scarrone che non riesce a indirizzare verso la porta, la palla arriva a Costantini che spara alto

57' Cassata prende il posto di Castagna, autore del vantaggio ospite

55' nel Taggia Alvarez rileva Cassini

52' primi cambi per Buttu: Comiotto e Ventre per Morchio e Garibbo

49' ammonito Ravoncoli

Inizia il secondo tenpo con gli stessi 22 di partenza in campo

Secondo tempo

Finisce il primo tempo. Taggia più pericoloso nel finale di frazione, ma l'Imperia torna negli spogliatoi in vantaggio

45' cross di Martelli e girata di Miceli che sfiora la traversa

44' l'azione più pericolosa del Taggia: Kane serve ottimamente Taddei che davanti a Sylla calcia di poco sopra la traversa

39' azione Pericolosa dell'Imperia con un tiro velenoso di Castagna respinto da D'Ercole

32' ammonito Costantini

26' ancora i padroni Di casa vanno vicini al pareggio con il destro Di Travella dal limite dell'area che sfiora il palo

25' azione personale di Martelli con un sinistro velenossimo che sfiora l'incrocio dove Sylla non sarebbe riuscito ad arrivare

23' tiro cross di Miceli, Sylla ci mette le manone e poi la difesa nerazzurra allontana

19' Imperia in vantaggio: corner di Costantini, incornata di Gandolfo sulla quale è reattivo D'Ercole che pero non può nulla al tap in ravvicinato di Castagna

15' si lotta su ogni pallone, è una partita molto fisica

11' azione insistita degli ospiti, il cui ultimo tiro, alto, è di Leo

8' primo giallo del match a Morchio per un fallo in attacco, che non sembrava nemmeno troppo irruento

5' sugli sviluppi di un corner, il primo tiro in porta è del 10 del Taggia Travella, conclusione però debole e facile per Sylla

1' inizia il derby

TAGGIA: D'Ercole, Moglan, Peirano, Cassini, Castaldo, Carletti, Miceli, Taddei, Kane, Travella, Martelli. A disp. Palmieri, Malfatto, Cortese, Ragucci, Paglieri, Coccoluto, Alberti, Orengo, Alvarez. All. Fiuzzi.

IMPERIA: Sylla, Ravoncoli, Leo, Gandolfo, Scarrone, Guida, Morchio, Garibbo, Castagna, Costantini, Szerdi. A disp. Rinaldi, Comiotto, Biffi, Moro, Trucchi, Cassata, Ventre, Scalzi. All. Buttu.

ARBITRO: Donati di Chiavari.