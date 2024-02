Calcio. Promozione. Troppa Praese per il Quiliano&Valleggia: 3-0 ospite al Picasso

QUILIANO&VALLEGGIA-PRAESE 0-3 (Lobascio, Panaid, Matzedda)

90' Nessun minuto di recupero, 3-0 per la Praese che continua la sua rincorsa playoff e il Quiliano&Valleggia che rimane al penultimo posto della classifica

88' dalla distanza ci prova Murialdo, nessun problema per il portiere ospite

82' Ritmo sceso al Picasso, il Quiliano&Valleggia prova a non mollare e a segnare almeno la rete della bandiera

77' Esce Morchio, entra Ferraro, esce, esce D'Amico, entra Sata

75' Quarto cambio nella Praese. Entra Villata esce Ansaldo.

70' Cambio per la Praese: esce D'amoia entra Cosmi

70' TRIS DEGLI OSPITI: Apertura per Matzedda che da solo a tu per tu con Ghizzardi fa il terzo gol

68' Due cambi negi ospiti. Escono Draghici e Volpe, entrano Pallagano e Aprile.

64' RADDOPPIA LA PRAESE: tiro di Matzedda con grande intervento di Ghizzardi, sulla ribattuta Panaid fa gol con Salani che colpisce di mano e la palla entra lo stesso in porta. L'arbitro convalida e ammonisce il numero 4 casalingo che già ammonito nel primo tempo viene espulso. Proteste in campo e in tribuna.

57' Fanelli vicino al pareggio, tiro alto sopra la traversa. Il Q&V spinge

56' GOL DELLA PRAESE: palla messa in mezzo, tiro del numero 10 Volpe, bravissimo Ghizzardi a respingere ma Lobascio in tap in porta gli ospiti in vantaggio

53' punizione di Grippo dalla trequarti colpisce bene Meta ma il portiere ospite para senza problemi

46' Scatta la ripresa, nessun cambio nelle due compagini

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO: Reti inviolate al "Picasso". Partita in bilico e particolamente combattuta.

43' ammonizione per il quilianese Salani per un fallo di gioco

41' giallo per il numero 10 giallo-verde Volpe

36' partita combattuta, ancora il numero 9 D'amico pericoloso: para senza problemi Bulgarelli

34' palla in profondità di Volpe, tiro di Lobascio ma è attento Ghizzardi. Bandierina alzata però: è fuorigioco

28' ammonito D'amico per un intervento ruvido

22' Ancora l'estremo difensore quilianese protagonista: si distende sulla conclusione di Draghici

21' Praese pericolosa. Ghizzardi respinge su Volpe

19' Punizione dal limite per il Quiliano: Grippo calcia bene e colpisce la traversa. Nel prosieguo miracolo del portiere su Bazzano.

17' Praese pericolosa. Spizzata di Lobascio, palla in mezzo per Volpe che segna ma è in offside

14' ci provano i padroni di casa, tiro da distante di D'amico. Controlla il portiere ospite

13' colpo di testa alto di Lobascio.

7' Prima occasione del match: Fanelli non impersierisce Bulgarelli

1' si parte! Quiliano&Valleggia con il classico completo bianco-rosso, Praese in tenuta giallo-verde.

Un minuto di silenzio prima del via in ricordo di Gigi Riva, ex bandiera del Cagliari e della Nazionale scomparso in settimana.

PRIMO TEMPO

Formazioni

Quiliano&Valleggia:

Ghizzardi, Morchio, Carocci, Salani, Cestelli, Murialdo, Fanelli, Meta, D'Amico, Grippo, Bazzano.

A disposizione: Cambone, Salvador, Ferraro, Reffo, Serio, Rota, Sata, Luma, Caruso.

Mister: Fiorio.

Praese

Bulgarelli, Fileni, D'amoia, Bianchino, Ansaldo, Raso, Draghici, Panait, Lobascio, Volpe, Matzedda.

A disposizione: Tredici, Buffo, Cova Ferrando, Andreoni, Cristofaro, Cosmi, Pallagano, Villata, Aprile

Mister: Carletti

Arbitro: Luca Magaglio di Imperia

Assistenti: Federico Mantero di Savona