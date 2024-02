Calcio, Serie D. All'Albenga non bastano Venneri e Nesci, l'Rg Ticino condanna Aiello alla prima sconfitta (3-2)

Si è fermata in casa dell’Rg Ticino la serie di risultati utili dell’Albenga.

Eppure gli ingauni erano riusciti a portarsi in vantaggio subito, al 13’, grazie all’ennesima rete di capitan Venneri.

La reazione rossonere non si è fatta attendere: sono bastati infatti appena cinque minuti a Maltoni per riportare in equilibrio la partita.

Alla mezz’ora piemontesi avanti grazie all’autorete di Galliani, ma i bianconeri non si sono arresi, riprendendo il team di Pippo Carobbio con la prima rete stagionale di Nesci.

Anche in questo caso, però, l’Albenga ha dovuto incassare l’immediata rete del Ticino, questa volta definitiva, con Bugno.

RG Ticino - Albenga 3 - 2

MARCATORI: 18' Maltoni, 29' aut. Galliani, 55' Bugno - 13' Venneri, 51' Nesci

RG TICINO: Harrasser, Zaccariello, Maltoni, Cominetti, Parravicini, Salducco, Bugno, Sportelli, Svystelnyk, Longhi, Sansone.

A disposizione: Ferrante, Bobbo, Quitadamo, Lucentini, Aronica, Colombo, Capano, Gonzalez, Siciliano.

Allenatore: Carobbio

ALBENGA: Bisazza, Mukaj, Legal, Jebbar, Venneri, Di Stefano, Tesio, Destito, Galliani, Berretta, Nesci.

A disposizione: Facchetti, Castiglione, Pellicanò, Moscatelli, Giudice, La Vecchia, Vari, Massoni, Diagne.

Allenatore: Aiello