Calcio, Serie D. L'Albenga nella tana dell'Rg Ticino, spicca anche Varese - Asti

L'Albenga del nuovo corso Aiello punterà al quarto risultato utile consecutivo (per ora sono stati tre i pareggi) in casa di una squadra tra le cui fila ci sono tantissimi frombolieri capaci di trovare la via del gol. L'Rg Ticino è infatti una delle formazioni a maggior tasso qualitativo di tutto il girone, motivo per cui gli ingauni dovranno farsi forti della propria fase difensiva.