Tennistavolo: Toirano convince sia in Serie C1 che in Serie D1

Fine settimana con alti e bassi per le formazioni della Asd Toirano nella seconda giornata del girone di ritorno dei campionati a squadre maschili. Due vittorie e due sconfitte, frutto di 13 singole partite vinte ed altrettante perse, è il bilancio complessivo del weekend.

In Serie C1 netta e convincente vittoria della formazione toiranese, che con un 5 a 0 ai danni della Gasp Moncalieri "A" riscatta il passo falso dell'andata. Massimiliano Genta (2), Walter Lepra (2) ed Andrea Bottaro (1) non perdono neppure un incontro: con questo successo il Toirano sale a quota 8 punti in classifica, raggiungendo la quarta posizione.

Nel prossimo turno, 17 febbraio, è in programma la trasferta a Bordighera.

In Serie D1 il Toirano "Sensei" bissa il successo dell'andata e prevale ancora sul Don Bosco Varazze, questa volta col punteggio di 5 a 2. Una vittoria frutto del contributo di tutti i pongisti della squadra di casa: hanno realizzato un punto ciascuno Andrea Marino, Andrea Abete, Federico Occelli e Roberto Pesce; questi ultimi due vittoriosi anche in coppia nel doppio.

In graduatoria la formazione toiranese è in una posizione intermedia, con un bilancio in equilibrio: 4 vinte, 4 perse. 18 febbraio sarà ospite del Vallecrosia "A".

In Serie D2 il Toirano "A", impegnato in casa del Don Bosco Varazze "Darian", è stato superato col risultato di 5 a 2. Stefano Tavilla ha vinto entrambi i singoli disputati; la formazione ospite, completata da Roberto Cornelli e Nello Pruiti Ciarello, non è riuscita a realizzare altri punti ed ora, dopo due giornate del girone playoff, ha 2 punti in classifica.

Secca sconfitta in trasferta per il Toirano "B" nel primo dei quattro incontri del girone playout. L'Arma di Taggia ha prevalso 6-1; l'unico punto porta la firma di Christian Galfrè, che ha giocato con Edoardo Fiorillo, Massimo Ponassi, Leonardo Ponassi.

17 febbraio il Toirano "A" ospiterà l'Athletic Club "E", mentre il Toirano "B" riceverà il Don Bosco Varazze "Decathlon".