Calcio. Eccellenza, Taggia-Imperia 0-1: le parole nel post partita dei due allenatori, Buttu e Fiuzzi (Video)

Continua la marcia dell'Imperia in vetta al torneo di Eccellenza. I nerazzurri espugnano il "Marzocchini" con un gol di Castagna e fanno loro il derby contro il Taggia.

Mister Pietro Buttu, al termine di una gara difficile, ha da spendere un elogio su tutti, oltre a quello per il gruppo: Nicholas Costantini è stato l'uomo in più in questo successo, nella giornata in cui gli imperiesi hanno dovuto fare a meno di Giglio e Scalzi, si è caricato sulle spalle tutta l'importanza del momento, ben consapevole qual è l'obiettivo finale che tutto l'ambiente nerazzurro vuole raggiungere a fine stagione.

Luca Fiuzzi, invece, si tiene stretto la prestazione: il suo Taggia ha ben figurato contro la capolista, dove di fatto è mancato solo il gol. Sono altri i risultati per cui sente di rammaricarsi il tecnico giallorosso, consapevole che fin qui il cammino dei suoi è stato buono.

Ecco le dichiarazioni dei due allenatori al termine del derby