Calcio, Seconda Categoria. Il match per il secondo posto è del Mallare, espugnato 5-2 il Ravera di Pallare

E' stata una bella partita, a tratti garibaldina, quella andata in scena ieri pomeriggio allo stadio Ravera. La vittoria in extremis del Dego ha in parte depotenziato i tre punti raccolti dal Mallare, però i lupi hanno avuto modo di scavalcare il Pallare, piazzandosi alle spalle della capolista.

In vantaggio due volte i rossoblu nel primo tempo con Pistone e Reale, ripresi prima da Andrea Hublina e poi da Morando. Nella ripresa si scatena però De Luca, autore di una doppietta, prima del quinto e definitivo sigillo a firma H. Kadrija.

PALLARE - MALLARE 2-5

Marcatori: 11’ Pistone, 30’ Hublina A., 33’ Reale, 42’ Morando, 51’ De Luca, 57’ De Luca, 70’ Kadrija H.

Pallare: Piantelli, Hublina X., Abbaldo , Ferretti, Sanna, Boudali I., Dotta, Morando, Raimondo, Hublina A., Rollero.

A disposizione: Muscarella, Pizzorno, Innamorato, Diop, Borkovic, Briano L., Sardar, Di GregorioBergamo.

Allenatore Roso.

Mallare: Kadrija A., Fiori, Croce, Marenco, Grosso, Pistone, Capici, Panaro, Kadrija H., De Luca, Reale.

A disposizione: Oliveri, Revelli, Siri, Brovida, Mazzucco, Gennarelli.

Allenatore Fiori. Note: espulso Ferretti al 77’. Espulso Boudali I. al 90’.