Calcio, Serie D. Ultim'ora, l'Asti presenta ricorso dopo la sconfitta di Varese

L'Asti con un comunicato ufficiale ha presentato ricorso contro il Città di Varese per un'irregolarità della compagine lombarda vittoriosa 3-0 sui biancorossi.

Questo il comunicato ufficiale del club:

L’A.S.D Asti comunica di aver trasmesso richiesta di diniego di omologa della partita disputata in data di ieri, 28 gennaio, tra Città di Varese e Asti, in quanto, nel secondo tempo della gara, nella squadra avversaria ha fatto ingresso sul terreno di gioco il numero 23, mai indicato in distinta. Nel corso della gara lo stesso giocatore è stato ammonito dall’arbitro per un fallo di gioco.