Triangolare in casa per la Vigo Albenga: ottime gare contro il Libellula Volley e la Rimont Genova

E’ andato in scena questo sabato un torneo tra la Vigo Albenga e due formazioni di Serie B1; le biancoblù hanno infatti ospitato nel proprio impiante le piemontesi del Libellula Volley e le genovesi del Rimont Genova.

Tre sfide dall’alto tasso tecnico quelle viste al Palaleca, con la squadra ingauna che ha prevalso per 2 a 1 sulla formazione ligure per poi arrendersi a quella di Bra. Nella gara tra le due squadre di categoria superiore è quest’ultima ad imporsi con il punteggio di 2 a 1.

“Una manifestazione che ci conferma la grande crescita individuale ma soprattutto di squadra” – le parole di coach Mario Barigione – “Quando affronti squadre di categoria superiore l’attenzione deve essere massima. Sono felice per la prestazione dell’ultima arrivata Mercieca, che sta entrando pian piano nei nostri meccanismi. Contro il Libellula non siamo riusciti a giocare la nostra miglior pallavolo, loro interpretano il gioco come lo vogliamo noi, con la differenza che, la categoria lo dimostra, hanno messo più aggressività nei fondamentali. Alla fine dell’allenamento abbiamo condiviso con le ragazze questo tipo di riflessione, un momento molto importante per crescere tutti assieme, in vista dell’imminente ripresa del campionato”.