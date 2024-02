Giudice Sportivo, Eccellenza. Multa per il Taggia, sei giornata a Oliviero e Ayalas

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 28/ 1/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

TAGGIA

Per il comportamento di un proprio sostenitore che, trovandosi sopra la panchina della squadra ospitante, mentre dava indicazioni alla squadra e si confrontava con l'allenatore, dando quindi la sensazione che fosse appartenente alla società, rivolgeva alla terna, per tutta la durata della gara, espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose; inoltre in occasione dell'espulsione del calciatore della squadra ospitante, iniziava a minacciare i componenti della panchina ospite, usando anche un'espressione discriminatoria e provocando la reazione della suddetta panchina e la controreazione della panchina di casa, che causavano le 2 espulsioni dell'allenatore e del dirigente (infrazione rilevata da parte di un AA).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 2/2024

RAMOINO FABIO (IMPERIA CALCIO SRL)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER SEI GARE

ALESSI SANTINO (TAGGIA)

Dopo l'espulsione di un proprio calciatore, si alzava in piedi e urlava contro la panchina avversaria espressioni ingiuriose e minacciose; dopo la notifica del provvedimento disciplinare, uscendo dal tdg, rivolgeva al ddg ed alla terna in generale, reiterate espressioni gravemente irriguardose, gravemente lesive del prestigio arbitrale ed ingiuriose (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOSCHETTO RICCARDO (CAIRESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRAGALA DOMENICO (ANGELO BAIARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

Con palla lontana colpiva a mano aperta il fianco di un avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive. Ritardava, dopo l'espulsione, l'uscita dal tdg e, quando si accorgeva che il ddg stava aspettando la sua uscita per riprendere il gioco, gli gridava in modo maleducato di riprendere il gioco, aggiungendo un'espressione gravemente irriguardosa nei suoi confronti (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

Effettuava un'entrata a gamba tesa a tacchetti esposti all'altezza coscia dell'avversario, che veniva sostituito per un infortunio al ginocchio come conseguenza del fallo ricevuto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

AYALAS SANTIAGO EZEQUI (PIETRA LIGURE 1956)

Dopo la fine della gara, rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose, quindi, mentre il ddg medesimo stava per abbandonare il tdg per recarsi negli spogliatoi, gli andava incontro con fare minaccioso per due volte e non gli permetteva di recarsi nel proprio spogliatoio. In tutto questo gli rivolgeva un'ulteriore espressione ingiuriosa e veniva allontanato dai propri dirigenti in entrambi i casi in cui andava verso di lui (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per la reiterazione del comportamento tenuto e per essersi svolti i fatti a fine gara)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PADOVAN GABRIEL (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GARBARINO ALESSIO (CAIRESE)

COSTA MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

CARLETTI LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARISONE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CATTERINA GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

MAZZOLINI EMANUELE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BIGINI JONATHAN (FORZA E CORAGGIO)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BAGNOLI VITTORIO (FORZA E CORAGGIO)

MORCHIO TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

CHIAPPE SIMONE (VOLTRESEVULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAJA GABRIELE (BUSALLA CALCIO)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

TAVAROLI EMANUELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SYLLA CHEIKH ALIOUNE (IMPERIA CALCIO SRL)

SZERDI SANTIAGO (IMPERIA CALCIO SRL)

ANICH JOEL DEAN (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

CARRESE FRANCESCO (BUSALLA CALCIO)

ROSSINI JONATHAN (BUSALLA CALCIO)

TROCINO LORENZO FRANCES (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

OZUNA MEJIA JHOAN M. (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BIFFI ALESSANDRO (IMPERIA CALCIO SRL)

FRANCO ROBERTO (PIETRA LIGURE 1956)

FRANCESIA BERTA FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)