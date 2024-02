Tappa a Torino per la Scuola Aikido di Final e Tovo per il raduno nazionale Aikikai

Sabato 27 e domenica 28 gennaio la Scuola Aikido di Finale Ligure – Tovo San Giacomo e Garlenda, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D. ha partecipato al Raduno Nazionale Aikikai d’Italia per Responsabili di Dojo e Yudansha, svoltosi presso il Dynamic Dojo di La Loggia (Torino).

Il raduno è stato diretto dal Maestro Carlo Raineri, Shihan 7° Dan, Membro della Direzione Didattica dell’Aikikai d’Italia.

Ad esso, per la nostra Scuola Aikido, hanno partecipato il Maestro Roberto Vidimari e la Yudansha Silvia Puppo. La partecipazione, riservata agli insegnanti e cinture nere iscritti Aikikai è stata numerosa, con Maestri provenienti da tutta Italia tra cui numerosi nomi importanti del mondo dell’Aikido. Citandone alcuni tra i più conosciuti, presenti i Maestri Shihan 7° Dan Piero Villaverde, Donatella Lagorio (anch’essa attualmente Membro della Direzione Didattica Aikikai), Giovanni Costabloz (che negli anni passati hanno tenuto raduni anche a Finale Ligure) e Degani Anna, nonché il Presidente dell’Aikikai d’Italia, Maestro Alberto Conventi 6° Dan.

Oltre a loro presenti numerosissimi altri alti gradi, molti dei quali nel 2019 avevano preso parte come insegnanti al Keiko d’Autunno, 1° Stage Interregionale del Nord-Ovest Italia, organizzato dalla nostra Scuola Aikido a Finale Ligure e al 1° Stage Nazionale dei bambini organizzato lo scorso anno sempre dalla nostra Scuola Aikido a Finale, quali ad esempio i Maestri Simone Braini, Leonardo Jimenez, Filippo Ladisi, Alberto Leis, Martina Mattiussi, Ivo Nasso, Claudio Remondaz e Testa Salvatore.

Venendo all’insegnamento del Maestro Raineri, sempre molto interessante, il messaggio principale che è passato in questo Stage è stato quello dell‘importanza di conservare il Bagaglio di insegnamenti che il Maestro Tada, Direttore Didattico Emerito dell’Aikikai d’Italia ha portato in Italia negli anni, un insegnamento unico che tutti coloro che insegnano Aikido Aikikai hanno la grande responsabilità di conservare e trasmettere nel modo più corretto possibile avendo cura di non trascurare nessuno dei suoi peculiari aspetti.

Due giornate intense ed interessanti da cui tutti noi siamo certi di avere portato a casa qualcosa. Grazie!

Prossimo appuntamento col Maestro Carlo Raineri il 10-11 febbraio nel suo dojo Aikikai Imperia.