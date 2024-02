Calcio, Prima Categoria B. Spotornese - Priamar in serata, il Multedo prova il sorpasso sull'Albissole

Saranno Spotornese e Priamar (alle 19:30) le uniche squadre della nostra provincia impegnate nel sabato dedicato agli anticipi in Prima Categoria B.

La squadra biancazzurra in caso di successo potrebbe definitivamente prendere respiro alla zona bassa della classifica, mentre per i rossoblu è una delle ultime chiamate per provare quanto meno a rimanere agganciati alla corsa layout.

Nel pomeriggio il Multedo Levante avrà alle 15:00 l’occasione di poter tornare momentaneamente in vetta, a patto di superare la Rossiglionese al “Perini”, mentre mezz’ora prima, a pochi chilometri scenderanno in campo l’Olimpic e il Lido Square.

Il programma: