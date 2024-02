Calciomercato, Albenga. Per la porta c'è Alessio Salvato, ufficiale l'arrivo dell'ex numero uno di Torres e Monterosi

La partenza di Lorenzo Facchetti in direzione Livorno ha imposto all’Albenga di tesserare un nuovo estremo difensore.

Poco fa la società bianconera ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Salvato, numero uno classe 2001.

Il portiere è nato in provincia di Roma, a Ladispoli (dove ha mosso anche i primi passi da giocatore) e nelle ultime stagioni ha militato in Serie D e in Serie C, prima nel Monterosi, per poi trasferirsi alla Torres.

Buono il numero di presenze: 140 totali tra il massimo campionato dilettantistico e la terza serie.