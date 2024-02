Calcio, Carcarese. Questione di famiglia per Fabio Moretti. "Mio fratello Luca mi spinge sempre a fare meglio" (VIDEO)

“Sono molto contento, perché questa partita era importante per noi per dare continuità alle belle prestazioni delle ultime giornate e perché non capita tutti i giorni fare un gol del genere, in particolare a me che ne segno pochi. Lo dedico alla mia famiglia e a mio fratello Luca che quando giochiamo mi sprona sempre a dare il meglio. Con il San Cipriano è stata una partita molto combattuta, loro giocando con il trequartista ci hanno messo in difficoltà, però fortunatamente a fine primo tempo abbiamo ristabilito la parità. Nello spogliatoio ci siamo guardati in faccia, abbiamo sistemato due cose e nella ripresa abbiamo fatto delle scalate migliori, siamo riusciti a prenderli meglio, a ripartire con più convinzione e sfruttare le nostre qualità passando poi in vantaggio. Domenica la sfida con il San Francesco, squadra che sta meritando il primo posto e con tanti giocatori di qualità, andremo a Loano per fare la nostra partita con il massimo impegno e sono sicuro che facendo così faremo una grande gara e non potremo rimpiangere nulla”

Il centrocampista Fabio Moretti commenta la vittoria con il San Cipriano e il suo eurogol con il pensiero già al prossimo turno.