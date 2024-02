La Scuola Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure si distingue nel combattimento, a Bergamo

La Scuola Kung Fu Touei Chou, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., questa domenica, 4 febbraio 2024, si è distinta per il combattimento a Bergamo. Il Maestro Roberto Civallero ha partecipato con una piccola squadra della scuola Kung Fu Touei Chou, la quale ha conquistato il terzo posto come società nelle gare di combattimento, tra le 10 società presenti.

Gli atleti di Finale Ligure hanno infatti ottenuto tanti importantissimi podi: 4 Ori nelle categorie di combattimento; 2 Bronzi e 1 Oro per le forme. Gli atleti di punta che hanno portato la scuola finalese sul terzo gradino del podio sono stati tre, ciascuno dei quali ha ottenuto più podi: Giorgia Amico ha ottenuto un Oro nel combattimento e un Bronzo per la categoria forma a mano nuda;Matteo Bosio ha vinto due Ori sia nella forma che nel combattimento;e Giulio Cecchini, è salito ben tre volte sul podio con due Ori nel combattimento a mano nude e nel Duan Bing, (spada gommata) e un Bronzo nella forma.

Un grande successo per la squadra finalese, che si allena con costanza nella palestra Pietro Fiaschi dell' Istituto Alberghiero di Finale Ligure tutte le settimane, con corsi di Kung Fu per adulti e bambini, corsi di difesa personale e di Taiji Quan. La sezione Kung Fu della Polisportiva del Finale, dopo la gara di domenica, ha già ripreso gli allenamenti ed è pronta per il prossimo campionato che si terrà a Ferno (VA) nel mese di marzo.