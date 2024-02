Serie A, risultati e classifica dopo la 24^ giornata

La sera di lunedì 12 febbraio si è conclusa la 24^ giornata di Serie A. Le emozioni sono state davvero tante, così come le sorprese e i sorpassi in classifica.

Come si può vedere su 22betscommesse.com, la notizia principale riguarda la vetta, dove l’Inter è nettamente in fuga. La squadra di Inzaghi ha superato per 2-4 la Roma nello scontro diretto ed ora si trova a +7 sulla Juventus seconda. I bianconeri infatti hanno clamorosamente perso il posticipo davanti ai propri tifosi contro l’Udinese per 0-1 ed ora si trovano ben lontani dalla vetta, con i nerazzurri che hanno anche una gara da recuperare. Vicinissimo è invece il Milan, terzo solo a -1 dalla Vecchia Signora: la squadra di Pioli si è imposta a San Siro per 1-0 nello scontro diretto contro il Napoli.

Perdono dunque punti giallorossi e partenopei, che si vedono sorpassare dalle avversarie in classifica nelle zone europee. Grande vittoria del Bologna che ha la meglio fra le mura amiche con un netto 4-0 sul Lecce ed ora è addirittura 5^ in classifica; bene anche Lazio e Fiorentina, che vincono rispettivamente su Cagliari per 1-3 e Frosinone per 5-1. Trionfo pesante e convincente anche per l’Atalanta, che mantiene il 4^ posto in classifica con una partita in meno: la Dea vince senza difficoltà in trasferta contro il Genoa per 1-4.

Situazione invece a dir poco critica in fondo alla classifica per la Salernitana, che perde ancora lo scontro diretto in casa con l’Empoli per 1-3 e sembra destinata alla retrocessione. A soli 13 punti e con il secondo esonero della stagione – al posto di Inzaghi ora è stato chiamato Liverani – la penultima dista 5 lunghezze. Pareggio a reti inviolate tra Monza e Verona, mentre fanno 1-1 Sassuolo e Torino.

I risultati della 24^ giornata di Serie A

Salernitana – Empoli 1 – 3

Cagliari – Lazio 1 – 3

Roma – Inter 2 – 4

Sassuolo – Torino 1 – 1

Fiorentina – Frosinone 5 – 1

Monza – Verona 0 – 0

Bologna – Lecce 4 – 0

Genoa – Atalanta 1 – 4

Milan – Napoli 1 – 0

Juventus – Udinese 0 – 1

La classifica della 24^ giornata di Serie A

Inter 60*Juventus 53Milan 52Atalanta 42*Bologna 39*Roma 38Fiorentina 37*Lazio 37*Napoli 35*Torino 33*Monza 30Genoa 29Lecce 24Frosinone 23Udinese 22Empoli 21Sassuolo 20*Verona 19Cagliari 18Salernitana 13

*una partita in meno

Il programma della 25^ giornata di Serie A

Torino – Lecce: venerdì 16 febbraio ore 19.00Inter – Salernitana: venerdì 16 febbraio ore 20.45Napoli – Genoa: sabato 17 febbraio ore 15.00Verona – Juventus: sabato 17 febbraio ore 18.00Atalanta – Sassuolo: sabato 17 febbraio ore 20.45Lazio – Bologna: domenica 18 febbraio ore 12.30Udinese – Cagliari: domenica 18 febbraio ore 15.00Empoli – Fiorentina: domenica 18 febbraio ore 15.00Frosinone – Roma: domenica 18 febbraio ore 18.00Monza – Milan: domenica 18 febbraio ore 20.45