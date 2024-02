Calcio. C'è la Solbiatese per il primo round nazionale di Coppa, Buttu: “Solbiatese squadra tosta? Per fare certe imprese ci devi credere”

Oggi va in scena Imperia-Solbiatese, prima partita di Coppa Italia del triangolare che vede coinvolto anche il Saluzzo per l’assegnazione del trofeo. Chi perde gioca la settimana prossima proprio contro il Saluzzo con l’imperativo di fare risultato a tutti i costi per rimanere in corsa nella disputa del torneo.

Mister Buttu ha gli uomini contati, gioca contro una squadra progettata con il solo intento di vincere tutto, dal campionato di Eccellenza alla Coppa Nazionale. Una società molto ricca ed ambiziosa che non lesina denaro né limiti. Eppure i nerazzurri, di fronte alle mura amiche del campo di Andora, venderanno cara la pelle. Anche perché questa partita segna l’esordio di Pietro Buttu nella competizione.

"Emozionato per il debutto? Le emozioni sono il bello e fanno parte del gioco -spiega il tecnico -. Personalmente cerco di infondere alla squadra di avere fame in ogni competizione che si sostiene. Sappiamo che la formula del triangolare (Imperia, Solbiatese, Saluzzo ndr.) è tosta perché incontriamo due squadre che nei rispettivi gironi stanno facendo bene. Nello specifico, la Solbiatese è una squadra organizzata e costruita per vincere il campionato nel suo girone e che dispone di un budget importante. Loro sono già partiti ieri potendosi permettere i costi di trasferta ed il loro obiettivo dichiarato è di portarsi a casa questa coppa".

Ha già studiato gli avversari? "Dispongono di giocatori di qualità assoluta come Scapinello che è il capitano e rientra dopo un infortunio. Hanno anche Sorrentino, Pandiani, Mira, Riceputi, Colombo e Torraca che sono tutti giocatori forti con alle spalle dei campionati vinti in carriera da protagonisti. I curricula parlano per tutti loro. Tanto rispetto, ma ci teniamo ad onorare la competizione dando il massimo per andare avanti. Benché non sia facile. Nella vita per fare certe imprese ci devi credere con tutto te stesso".

"Assenze in casa Imperia? Sinceramente, Costantini è uscito malconcio dal match di campionato di domenica e farlo giocare sarebbe rischioso per il prosieguo del torneo. Scalzi ha sostenuto un solo allenamento, ragion per cui non può recuperare per la Solbiatese. Nemmeno Comiotto dovrebbe essere della partita per le stesse motivazioni. Biffi salterà il match per questioni di lavoro. Rispetto a domenica scorsa, torna a pieno regime Gandolfo. Nonostante le numerose assenze, metteremo tutto il cuore che abbiamo e venderemo cara la pelle", conclude Buttu.