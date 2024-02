Pallacanestro, chi vincerà in Serie A ed Eurolega? I favoriti

La pallacanestro in Italia si conferma il terzo sport più seguito dopo calcio e tennis, nonostante il poco spazio garantito dai principali quotidiani sportivi. A ritagliarsi più colonne di altre compagini sono senza dubbio Virtus Bologna e Olimpia Milano, non a caso le due formazioni che dominano da anni il campionato italiano e si contendono la Serie A. Dopo un inizio a singhiozzo dei lombardi, i pronostici sul basket suggeriscono che ancora una volta la squadra di patron Giorgio Armani è una delle principali favorite per il successo in campo nostrano. Dopo 19 giornate di campionato, i biancorossi occupano il terzo posto dietro alla certezza Virtus Bologna e alla sorpresa Brescia, il cui gap tecnico rispetto ai milanesi è però innegabile. Il ruolino di marcia in Serie A per gli emiliani, invece, è più altalenante rispetto a quanto aveva abituato in passato ma, nonostante questo, occupa stabilmente i primi posti della classifica. Sono oggettivamente molto poche le chance di successo per compagini come Venezia, Reggiana e Napoli, che non possono contare sui medesimi investimenti economici avversari.

Il discorso in Eurolega è però molto diverso per le due italiane. Se ad inizio stagione si immaginava l’Olimpia Milano in lotta non per il primato ma almeno per i playoff, le attese sono state tradite. La compagine allenata da coach Ettore Messina ha deluso fan e addetti ai lavori, disputando partite ben al di sotto delle loro possibilità anche contro compagini definite alla portata. La corsa al titolo per l’Eurolega sembra essere confinata al duo spagnolo, Real Madrid da un lato e Barcellona dall’altro, rispettivamente prima e seconda dopo 25 giornate disputate. La vera sorpresa è però la Virtus Bologna: dopo l’anno passato chiuso negativamente sul palcoscenico europeo, la squadra del neo arrivato coach Luca Banchi (subentrato a Sergio Scariolo) ha ritrovato una nuova verve ed occupa stabilmente le prime posizioni di classifica. Al momento i Blancos sembrano irraggiungibili e autori di 22 vittorie su 25 sfide fino ad ora. Un ruolino di marcia che sembra non lasciare troppo spazio alle rivali, anche se in campo europeo è bene ricordare che dai playoff in avanti è come se si iniziasse una nuova competizione.

La regular season di Eurolega è considerata molto provante anche a livello fisico, con 34 giornate complessive e ben 8 doppi turni (vale a dire incontro infrasettimanale e nel weekend, impegni a cui si sommano gli spostamenti tra paesi). La conclusione è prevista per il 12 aprile prossimo, seguiranno circa 10 giorni di pausa e il 23 aprile inizieranno i playoff fino alla Final Four prevista a maggio. Il palcoscenico è la Mercedes-Benz Arena di Berlino, che ospiterà l’evento i prossimi 24 e 26 maggio 2024. Ad aggiudicarsi un pass per i playoff sono le prime otto in classifica: al momento all’Olimpia Milano (ora 13esima dopo 25 gare) servirebbe un miracolo sportivo per conquistare il pass, considerato l’obiettivo stagionale in campo europeo. In Eurolega appaiono in netto calo anche le prestazioni di Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv, che negli ultimi anni avevano abituato a posizioni di rilievo ed ora occupano rispettivamente la decima e la 16esima posizione (sempre tenendo conto 25 giornate disputate).