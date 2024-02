Calcio. La S.F. Loano pubblica il video dell'espulsione di Halaj: "Dieci giornate? Pensavamo fosse uno scherzo. Purtroppo non c'è confronto con la classe arbitrale" (VIDEO)

Non si è fatta attendere la reazione della S.F. Loano dopo la notifica delle 10 giornate di squalifiche per Sergio Halaj.

Di fatto la stagione della punta è finita a febbraio per il provvedimento intrapreso dal giudice sportivo per un insulto al direttore di gara, si legge nel comunicato odierno, di stampo discriminatorio.

"Consultando il comunicato - spiega il ds Roberto Burastero - ancora non siamo riusciti a capire quale insulto abbia pronunciato Halaj, cosa che, anche nel post partita, non ci è stata nemmeno precisata dall'arbitro.

Intendiamo pubblicare il video affinchè la gente si possa fare un'idea chiara di quanto accaduto. Il nostro giocatore è a dieci metri dall'arbitro, ha un atteggiamento composto e non urla: francamente riteniamo sia un provvedimento a dir poco esagerato rispetto a determinati episodi di violenza che vengono sanzionati con squalifiche più contenute.

C'è tanto rammarico da parte di tutta la società, soprattutto perchè risulta difficile instaurare un rapporto di dialogo con buona parte della classe arbitrale.

Per rispetto di Sergio e vista la situazione delicata entriamo in silenzio stampa; sicuramente faremo ricorso per veder ridotte le giornate di squalifica del nostro attaccante".