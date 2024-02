Kick Boxing Savate Savona. Una grande Aurora Minasso batte Katerina Klaric e trionfa a Trieste (FOTO)

Si è svolto sabato 17 Febbraio a Trieste il Galà sportivo “Cinture Giuliane 4” organizzato dal Maestro Triestino Lorenzo Volcic, tra i vari partecipanti del nord Italia, Serbia, Slovenia e Croazia c’era anche le quattro atlete della Asd Kick Boxing Savate Savona guidata dal maestro Andrea Scaramozzino, a fine giornata orgogliosissimo delle sue atlete in gara che hanno ottenuto i seguenti risultati:

- Letizia Pennacino Savate assalto, categoria di peso - 60 junior: si confronta con una atleta austriaca molto prestante che si impone in modo deciso grazie anche al suo fisico più strutturato. L’atleta savonese patisce questa differenza fisica, tanto da bloccarsi emotivamente e condurre un match al di sotto delle sue capacità.

- Silvia Debenedetti Savate assalto categoria di peso - 52 junior: affronta una atleta croata più alta ma non per questo si fa intimidire, mostrando una splendida Savate fatta di colpi precisi al viso e al corpo che le fanno guadagnare una stupenda vittoria con verdetto unanime dei giudici.

- Chiara Vincis: doveva essere un esibizione/sparring di boxe che si è però trasformata in uno spettacolo pugilistico che non ha avuto nulla da invidiare ad un vero match. Si sono affrontate due atlete forti e tecniche che hanno intrattenuto e fatto esultare il pubblico, pronto ad omaggiarle con un grandissimo e lunghissimo applauso.

Infine il match più difficile e importante lo fa la savonese Aurora Minasso che affronta in un match di combattimento di Savate (valido il ko) nella categoria di peso - 60 kg: in quattro riprese da due minuti, senza protezioni, contro la croata Katerina Klarić detentrice del titolo mondiale (vinto propio contro la nostra Aurora lo scorso anno).Il match è stato duro e combattuto, giudicato dagli addetti ai lavori come uno dei più appassionanti della giornata: la cintura evento è andato ad Aurora con verdetto unanime da parte dei giudici.

"Questa cintura - spiega il maestro Scaramozzino - non è equivale a quella del titolo mondiale, ma dopo quanto accaduto lo scorso anno e un verdetto difficile da accettare, questa vittoria vuol dire davvero tanto".

Sabato 24 febbraio l’Asd sarà impegnata nuovamente in un galà, questa volta a Vignole Borbera dove a partecipare nelle discipline della Savate e della Kick Boxing saranno oltre 20 atleti allenati dal Maestro Scaramozzino per il corso adulti e i bambini della Asd Kick Boxing Savate Savona Kids allenati dalla pluri campionessa mondiale Chiara Vincis.