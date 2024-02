Tennistavolo: il Toirano brilla in Serie D1, note positive dalla Serie D3

Fine settimana ricco di incontri per la Asd Toirano: 6 le formazioni impegnate nei campionati a squadre, con 18 nostri tesserati che sono scesi in campo ed hanno disputato 10 incontri. Il bilancio complessivo è di 4 vittorie e 6 sconfitte.

In SERIE C1 il Toirano si è arreso in trasferta col risultato di 5-3 al Bordighera terzo in classifica. Non è stata sufficiente la prestazione perfetta di Massimiliano Genta, vincente in tutte e tre le partite giocate; Andrea Bottaro e Stefano Rebecchi non sono riusciti a portare a casa altri punti.

La graduatoria vede il team toiranese al quinto posto con 8 punti. Prossima partita: 24, in casa contro la MLM Mondovì.

In SERIE D1 gran colpo in trasferta dei Toirano "Sensei", capaci di imporsi con un netto 6 a 1 sui tavoli del Vallecrosia "A". Dopo aver vinto in coppia nel doppio, Andrea Marino e Roberto Pesce si sono aggiudicati entrambi i singoli giocati; il successo è stato completato dal punto ottenuto da Andrea Abete.

La vittoria vale l'aggancio agli stessi avversari a quota 10 punti nel gruppetto delle seconde in classifica, del quale fa parte anche il Vallecrosia "B" che 24 sarà ospite a Toirano.

In SERIE D2, girone playoff, sconfitta di misura per il Toirano "A", che va sotto di quattro lunghezze poi riduce il passivo fino al 3-4 finale con la capolista Athletic Club "E". Nello Pruiti Ciarello, Roberto Cornelli e Stefano Tavilla hanno vinto una partita ciascuno.

Nel girone playout i due punti ottenuti da Christian Galfrè hanno reso meno pesante il passivo col Don Bosco Varazze "Decathlon", vittorioso per 2 a 5 in casa del Toirano "B" che ha schierato anche Edoardo Fiorillo e Massimo Ponassi.

Il Toirano "A" è terzo nel girone playoff con 2 punti e 24 sarà ospite del Bordighera; il Toirano "B" è terzo nei playout e tornerà a giocare 9 marzo.

Secondo appuntamento col girone A della SERIE D3, ospitato nel palasport di Toirano, dove otto formazioni si sono ritrovate per disputare tre turni di campionato, dando vita ad una lunga giornata di sfide. Bilancio positivo per il Toirano "B" che centra i primi punti battendo 4-3 l'Arma di Taggia "A" e 6-1 l'Arma di Taggia "B", per poi cedere 2-5 alla capolista Vallecrosia "A". I risultati sono frutto dei successi di Rachele Valle (quattro vittorie in singolo), Emilio Chessa (tre), Davide Berardo (due) e Claudio Siccardi (una); per tutti e quattro anche una vittoria in doppio.

Il Toirano "B" si porta così a 4 punti in classifica; altrettanti ne ha il Toirano "A" che, dopo aver perso 3-4 col Regina Sanremo e 3-4 con l'Arma di Taggia "A", si è riscattando superando per 5-2 l'Arma di Taggia "B". Individualmente, quattro le partite vinte da Vincenzo Amodeo, tre da Carlo Panizza, una da Bianca Sportelli; tris di successi in doppio per la coppia Amodeo/Panizza.