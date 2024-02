Calcio. Eccellenza. Dopo il Forza&Coraggio ecco Saluzzo e Cairese per l'Imperia. I commenti di bomber Cassata e di Ravoncoli (Video)

L'Imperia prova sempre di più a spiccare il volo verso il traguardo tanto ambito della vittoria finale del campionato di Eccellenza. La tappa di domenica ha visto un ulteriore allungo in vetta sulle inseguitrici, Rivasamba e Cairese, in vista dello scontro diretto in Val Bormida di domenica da affrontare con un confortante +9 in classifica.

Ma prima c'è da pensare alla trasferta di Saluzzo di mercoledì per concludere la fase nazionale ai gironi di Coppa Italia. Dopo il successo di ieri sul fanalino di coda Forza e Coraggio, i commenti ai nostri microfoni del momento nerazzurro da parte del match winner Lorenzo Cassata, e del difensore Mirko Ravoncoli, uno dei più attivi nelle tante azioni offensive di ieri nel primo tempo.