Scherma: Finale raggiunta al Trofeo Città di Desio per i ragazzi della Leon Pancaldo

Sabato 10 e domenica 11 febbraio la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., ha partecipato alla 31° edizione dello storico Trofeo Città di Desio al Pala FitLine dell’omonima città.

Gli atleti della leon Pancaldo hanno gareggiato in due delle numerose prove in programma: nella competizione di spada maschile, categorie Ragazzi/Allievi (12 e 13 anni) con tre atleti il sabato e spada maschile, categoria Bambini/Giovanissimi, la domenica con due atleti.

La competizione del sabato ha visto la partecipazione di quasi cento spadisti, provenienti da tutta la penisola. Erano presenti i migliori rappresentanti nazionali della categoria. I nostri ragazzi si sono fatti onore, raggiungendo dei risultati di prestigio, che hanno dato punti nel ranking nazionale. Matteo Vinai ha raggiunto la finale, portandosi a casa la coppa dell’ottavo posto. Ben si sono comportati anche Giovanni Pozzoli (dodicesimo) e Alessandro Guazzi (ventesimo).

Saranno i tre rappresentanti della Leon Pancaldo che, dopo aver vinto la prova di Finale Ligure, a fine mese parteciperanno alla gara a squadre in quel di Bolzano.

La gara di domenica ha visto in pedana Tommaso Toffetti e Fabio Lagasio. Il primo ha saputo superare bene le prime prove, sia nei girone che nelle dirette, fermandosi però al 20° posto. Fabio Lagasio invece, inserito in un girone molto duro, ha incontrato una “giornata storta”, finendo la sua gara nella parte bassa del tabellone. E’ comunque stata un’esperienza molto formativa per i nostri ragazzi, che ora dovranno concentrarsi per preparare a dovere la terza prova interregionale e quindi i campionati nazionali di Riccione, che si disputeranno a maggio.