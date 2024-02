Calcio, Carcarese. Mister Ponte (con Annalisa) commenta la vittoria sulla Campese: "Non la nostra miglior gara, ma che cornice di pubblico!" (VIDEO)

“Una cornice di pubblico bellissima, è stato davvero bello giocare al Corrent oggi. Per quanto riguarda la partita, non è stata una delle nostre migliori prestazioni, avremmo dovuto amministrare sicuramente meglio il doppio vantaggio, anche perché si sono aperti gli spazi e avremmo dovuto sfruttare i contropiedi. Abbiamo sentito la pressione del quarto risultato utile consecutivo, alla fine abbiamo rischiato prendendo gol su un calcio da fermo, su cui loro sono sempre pericolosi. A chi dedichiamo questa vittoria? Ad Annalisa la aspettiamo presto a Carcare. Domenica prossima? Sarà difficile, il Quiliano non sta attraversando un buon momento, noi dobbiamo andare là sicuramente con un atteggiamento diverso rispetto a quello del secondo tempo di oggi e fare nostra la partita” .

Ecco mister Alessio Ponte dopo la vittoria di domenica sulla Campese: